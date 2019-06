Actualidade

A China anunciou hoje que concedeu as primeiras licenças comerciais para redes de quinta geração (5G), numa altura em que o domínio chinês da Internet do futuro motiva fricções com Washington.

Quatro operadores chineses (China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network) estão autorizados a "explorar a quinta geração de comunicações móveis digitais", anunciou o ministério chinês da Indústria e Tecnologias de Informação.

Desde o ano passado, foram realizados testes com 5G em várias cidades da China, mas esta é a primeira vez que as autoridades autorizam o seu uso comercial.