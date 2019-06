Actualidade

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira na Fundação de Serralves, com inauguração marcada para dia 24, vai acolher sala de cinema, exposições e espaços dedicados ao serviço educativo, para além de conferências e edições próprias.

A informação foi adiantada em janeiro, durante a apresentação do plano de atividades para 2019 do Museu de Serralves, tendo a presidente do conselho de administração da Fundação, Ana Pinho, apontado a inauguração da Casa do Cinema como "um dos grandes marcos" de Serralves durante este ano.

"Será uma nova era em Serralves", declarou Ana Pinho, ao passo que António Preto, diretor da Casa do Cinema, indicava que a exposição permanente dedicada ao realizador português ia ser completada "com uma programação permanente da obra de Manoel de Oliveira", com os filmes legendados em inglês para responder à necessidade de expor o trabalho do cineasta aos públicos estrangeiros que visitam Serralves.