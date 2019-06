Actualidade

A coreógrafa e bailaria espanhola Rocío Molina apresenta, no Porto e na Figueira da Foz, nos próximos dias 14 e 15, "Caída del Cielo", um espetáculo em que a artista convoca o flamenco para refletir sobre feminilidade.

Em estreia nacional, a bailarina natural de Málaga apresenta o espetáculo no Rivoli, Porto, a 14, e no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no dia 15, numa coapresentação do Citemor - Festival de Montemor-o-Velho, onde estará numa residência criativa em agosto, que vai culminar com a apresentação de um 'site specific', informou à agência Lusa a organização do festival.

O espetáculo "Caída del Cielo" é "uma peça construída entre opostos, em que o movimento transita do equilíbrio para a desmesura, da beleza para o grotesco, da sobriedade para a voluptuosidade, do ortodoxo para o politicamente incorreto", salienta o Citemor.