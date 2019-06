Actualidade

O parque de lazer do Espírito Santo, situado na confluência do rio do Couto e do rio Alfusqueiro, em Vouzela, vai servir de palco ao Ocupai - Festival Ibérico de Arte e Ação, nos dias 22 e 23.

Organizado pela associação cultural Binaural/Nodar, pelo município e pela União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, o festival realiza-se num espaço "onde a vegetação é envolvente, onde se celebram cultos antigos e onde o trabalho agrícola está ainda bem presente", com campos e um moinho de água ao redor.

"É com esse espírito de proximidade, de refazer comunidade, que o Ocupai trará duas tardes de tempo sensível a ser tranquilamente vivido", refere a Binaural.