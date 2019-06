Actualidade

Portugal é o oitavo país da União Europeia (UE) com melhor qualidade das águas balneares, com 91,1% das 608 zonas analisadas em 2018 a registarem a classificação de "excelente", mais do que no ano anterior, divulgou hoje Bruxelas.

Segundo dados hoje publicados pela Comissão Europeia e pela Agência Europeia do Ambiente, 554 (91,1%) das 608 zonas balneares portuguesas monitorizadas no ano passado tiveram a classificação de "excelente", mais do que as 529 (87,7%) de 603 registadas em 2017.

Também em 2018, 29 (4,8%) das zonas balneares portuguesas apresentaram uma qualidade "boa", enquanto nove (1,5%) tiveram a classificação de "suficiente" e duas (0,3%) de "medíocre".