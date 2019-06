Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) indicou hoje que as suas taxas de juro, que estão em mínimos históricos, não devem aumentar antes do fim "do primeiro semestre de 2020".

No comunicado divulgado no final de uma reunião de política monetária realizada em Vilnius, na Lituânia, a instituição sugere pela segunda vez um adiamento da primeira subida das taxas de juro na zona euro desde 2011.

Na sua reunião de março, o BCE disse que as manteria nos níveis atuais até finais de 2019, quando anteriormente indicava que esse nível seria mantido pelo menos até ao verão de 2019.