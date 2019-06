Sudão

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA) anunciou hoje a suspensão "com efeito imediato" do Sudão de todas as atividades da organização por causa da repressão contra manifestantes, que causou mais de 100 mortos.

"O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA) suspendeu com efeito imediato a participação da República do Sudão de todas as atividades da UA até ao estabelecimento efetivo de uma autoridade civil de transição", escreveu a instituição numa mensagem na rede social Twitter.

Para a União Africana, esta será a única forma "de permitir ao Sudão uma saída para a atual crise".