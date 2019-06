Moçambique/Dívidas ocultas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que o Estado não deve falhar, ao comentar a decisão do Conselho Constitucional de declarar nulas as dívidas e garantias a favor da empresa pública Ematum, em incumprimento no mercado de capitais.

A decisão foi anunciada na terça-feira, quatro dias depois de o Governo ter divulgado um acordo com a maioria dos credores, portadores dos títulos ('eurobonds') do Estado moçambicano, Mozam 2023 - que resultam da reconversão de títulos da dívida da Ematum.

"A convicção do Governo sempre foi: é um Estado que não deve falhar, que tem de existir. Há exemplos em todo o mundo de decisões tomadas no passado que têm de se manter no presente ou no futuro. O nosso cuidado é tornar Moçambique num país sustentável e credível", referiu.