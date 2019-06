Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje o Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO), diploma que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2019.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o DLEO mantém "os instrumentos e mecanismos considerados necessários para monitorizar o controlo da despesa", introduzindo ainda "um conjunto de medidas que têm como principais objetivos simplificar e flexibilizar procedimentos de natureza administrativa".

A provação do DLEO acontece este ano mais tarde do que nos restantes anos desta legislatura.