Primavera Sound

A cantora londrina Ama Lou cancelou o concerto de hoje no festival NOS Primavera Sound, que arranca esta tarde, às 17:00, no Parque da Cidade do Porto, devido a problemas de saúde e por recomendação do médico de voz.

Numa nota publicada nas redes sociais, a organização do evento, que decorre até sábado, aponta uma "doença reincidente" que levou ao cancelamento das próximas duas semanas de concertos de Ama Lou, para "tentar curar uma doença futura", citando a equipa de gestão da artista londrina.

Aos 19 anos, Ama Lou é um dos novos valores do 'r'n'b' e da música 'soul', não tendo ainda nenhum álbum de estúdio gravado, mas vários EP, incluindo "DDD", lançado em 2018.