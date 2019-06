Actualidade

Um homem de 22 anos foi hoje baleado na estação de comboios de Rio de Mouro, em Sintra, tendo a polícia detido já o alegado autor do crime, informaram à Lusa fontes da PSP e do INEM.

Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que o crime terá sido cometido no interior de um comboio e que foi a vítima a dirigir-se aos agentes que estavam em policiamento na estação para dar conta do ocorrido.

Depois de acionado o serviço de emergência, o homem foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, uma informação confirmada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que recebeu o alerta às 13:38.