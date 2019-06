Liga das Nações

O defesa central Pepe vai falhar a final da Liga das Nações de futebol, agendada para domingo, e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet, Pepe sofreu uma fratura da omoplata no jogo frente à Suíça, na quarta-feira, das meias-finais da competição, e foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Perfomance da FPF.

Por essa razão, o central de 36 anos, que atua no FC Porto, foi dispensado do estágio da seleção portuguesa, que está na zona do Porto a preparar a final da Liga das Nações.