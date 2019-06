Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a transferência de competências na cogestão de áreas protegidas para os municípios, que passam a integrar conselhos em que participam universidades, organizações não-governamentais e órgãos públicos.

Em conferência de imprensa após a reunião, em Lisboa, o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Matos Fernandes, afirmou que no último censo, realizado em 2011, se concluiu que os territórios de baixa densidade perderam um décimo da população e que, no caso das áreas protegidas, a perda atingiu os 20%.

Em cada área protegida, cria-se um conselho de cogestão presidido por um autarca, com um representante do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, uma organização não-governamental da área do ambiente, uma universidade com intervenção no ambiente e três outras entidades.