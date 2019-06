Actualidade

Quarenta anos depois da primeira edição, o Festival de Música da Póvoa de Varzim vai ter um novo diretor artístico, com o jovem pianista Raul Costa a ocupar o lugar do professor João Marques.

O certame, que é um dos eventos de música erudita mais antigos do país, realiza-se entre 06 e 28 de julho e, segundo o vice-presidente da autarquia poveira, Luís Diamantino, "vai entrar num novo ciclo".

O primeiro concerto, no dia 07, vai contar com a orquestra Gabrielli Consort & Players, do maestro Paul McCreesh, com um programa dedicado a compositores britânicos, como Benjamin Britten, Vaughan Williams, Charles Stanford, Edward Elgar, Percy Grainger e James MacMillan, e realiza-se um dia depois da habitual conferência de abertura do musicólogo Rui Vieira Nery, que este ano fala sobre "a presença oculta das mulheres compositoras, na história da música ocidental".