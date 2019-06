Primavera Sound

A portuguesa Mai Kino, que escreve, compõe e produz as suas músicas em Londres, disse à Lusa que sempre se sentiu "uma 'alien'", algo refletido na música nova que será lançada este ano.

A artista protagonizará o segundo concerto da oitava edição do NOS Primavera Sound - que arranca hoje com Dino D'Santiago, às 17:00 -, com uma atuação marcada para as 19:15, após o cancelamento da londrina Ama Lou, e conta à Lusa que depois fica livre para "poder ir ver concertos, como de James Blake, Rosalía ou Nilufer Yanya".

Mai Kino faz parte de um contingente português no evento que inclui os 'rappers' Allen Halloween ou ProfJam, a 'veterana' Lena D'Água e Dino D'Santiago, mas ainda não lançou um álbum de estreia, antes vários 'singles' e um EP, "The Waves", já de 2016.