Actualidade

O Governo da Madeira decidiu iniciar o processo de classificação do Edifício Vulcânico das Ilhas Selvagem, com mais de 29 milhões de anos, como Monumental Natural, anunciou hoje a secretária do Ambiente da região.

"Ciente do riquíssimo património natural da região, comprometido na afirmação de Portugal no Atlântico, o Governo Regional possui uma estratégia bem definida, planificada e objetiva", disse Susana Prada em Machico, na conferência "Selvagens - Ilhas Afortunadas", um evento integrado no programa das comemorações do Dia Marítimo Europeu e dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo.

A governante enunciou que esta estratégia inclui "o ordenamento do espaço marítimo, a ampliação e consolidação das áreas marinhas protegidas, o reforço da investigação científica".