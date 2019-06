Actualidade

A escritora Gertrude Stein e a sua companheira de vida, Alice B. Toklas, encontram-se no palco do Teatro S. Luiz para reviver histórias passadas e recordar personalidades com quem conviveram, numa peça que se estreia a 19 de junho.

"Gertrude Stein e Acompanhante", peça de Win Wells, adaptada por A Escola de Mulheres e traduzida por Fernando Vilas-Boas, conta com interpretação de Cucha Carvalheiro e Lucinda Loureiro, que põem em cena um "diálogo improvável", entre a escritora e poetisa e a sua companheira de vida, Alice B. Toklas, para o qual convocam alguns dos assuntos preferidos de Gertrude Stein - ela própria, a literatura, a pintura, as artes - e recordam personagens marcantes da cultura mundial que com elas conviveram.

Trata-se de uma comédia, que foi buscar o título a Ernest Hemingway, montada em forma de diálogo de uma forma um pouco bizarra", em que mortos e vivos convivem: "No dia em que Gertrude Stein morre, a Alice recebe a visita dela, revivendo histórias e memórias e elas próprias interpretando outras personagens para reviverem essas histórias", contou à Lusa a encenadora, Fernanda Lapa.