Actualidade

O internacional espanhol Edu Lamas foi hoje apresentado como reforço da equipa do hóquei em patins do Benfica e elogiou a dimensão do clube da Luz, no qual vai reencontrar alguns compatriotas e o treinador Alejandro Domínguez.

"Quero agradecer o interesse que demonstraram em mim. Foi uma das principais razões para ter vindo para este grande clube. Sei que o Benfica é um clube muito profissional em todas as modalidades e que luta por títulos", afirmou o hoquista, em conferência de imprensa.

Lamas, de 28 anos, chega à Luz proveniente do Liceo da Corunha e com vários títulos no currículo, entre os quais três campeonatos espanhóis, duas ligas europeias, uma Taça Intercontinental e um Mundial.