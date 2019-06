Actualidade

A Altice Portugal disse hoje à Lusa que há um "acordo de princípio" relativo aos "pressupostos da aquisição" das participações dos privados no SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal pelo Estado.

O primeiro-ministro anunciou hoje a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP, uma solução que António Costa tinha antecipado estar "por horas" num debate quinzenal há 576 horas, ou 24 dias.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Altice Portugal disse que "o que há neste momento é um acordo de princípio relativo aos pressupostos da aquisição das participações dos privados por parte do Estado" no SIRESP.