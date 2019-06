Actualidade

"A Canção do Jardineiro Louco", um dos poemas do absurdo que Lewis Carroll incluiu no livro "Sylvie e Bruno", empresta o nome a uma nova antologia de poesia, ilustrada, que a Bruaá edita este mês.

Com ilustrações da autora italiana Andrea Antinori, "A Canção do Jardineiro Louco e Outros Poemas" reúne poemas escolhidos por Miguel Gouveia, editor da Bruaá, que abrangem várias correntes literárias e atravessam mais de um século, entre autores portugueses e estrangeiros.

Grande parte dos textos e poemas visuais ganha, agora, uma primeira edição e tradução portuguesas e são recomendados para todas as idades.