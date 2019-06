Actualidade

A Casa da Arquitetura, em Matosinhos, vai acolher, a partir de sábado, uma exposição que, sob o título "Orgânico Racional", reflete e demonstra o "compromisso social" e "ético" de dez obras projetadas pelo arquiteto portuense Pedro Ramalho.

A exposição "Orgânico Racional" vai ser inaugurada este sábado e, até dia 08 de setembro, pretende dar a conhecer a "visão" do curador Nuno Brandão Costa sobre dez obras do arquiteto Pedro Ramalho selecionadas do seu acervo, que, foi doado à Casa da Arquitetura e, desde novembro, integra o arquivo da instituição.

"É uma visão muito particular do curador Nuno Brandão Costa, que, no fundo, com dez obras, consegue encontrar o meu percurso de uma forma diferente da habitual", afirmou hoje Pedro Ramalho.