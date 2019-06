Actualidade

O PS assegurou hoje que na sua proposta parlamentar sobre o Estatuto do Ministério Público prevalece o princípio do paralelismo das magistraturas, havendo o entendimento que as atualizações remuneratórias aprovadas para os juízes serão extensíveis aos magistrados do MP.

Esta posição foi manifestada à agência Lusa por Jorge Lacão, membro da 1.ª Comissão Parlamentar e deputado do PS coordenador para esta matéria, que garantiu que na proposta do seu partido "prevalece, como já ocorre, o princípio do paralelismo" das magistraturas do Ministério Público (MP) e a dos juízes.

Assim, frisou, existe o "entendimento que, à luz desse paralelismo, as regras aplicáveis aos juízes também se aplicam aos magistrados do MP".