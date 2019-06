Actualidade

A aldeia de Alte, no interior do concelho de Loulé, recebe entre 07 e 09 de Junho um total de 22 espetáculos em 12 palcos, com destaque para as atuações de Viviane, Anaquim e Melech Mechaya.

De sexta a domingo o convite é para que o público seja parte da 3.ª edição do festival de fusões artísticas "sempre com propostas muito diferentes para surpreender o público e também os artistas, até porque são, por norma, trabalhos a que os artistas não estão habituados", disse à Lusa Carlos Norton, diretor do festival Fusos.

A programação está pensada para as crianças, com a colaboração do Centro de Ciência Viva do Algarve e atividades com os alunos da terra, mas também, para os amantes do cinema, música e teatro, incluindo atuações de fadistas em caixas de vidro, músicos em canoas na ribeira, danças do Mundo ou mesmo um concerto em direto de Cork (Irlanda) para os restaurantes de Alte.