Actualidade

Os cursos superiores de Lisboa e Porto mais procurados por alunos de excelência, com notas iguais ou superiores a 17 valores, vão poder aumentar vagas até 15% no próximo ano, depois de no ano passado terem sofrido cortes.

De acordo com um comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), hoje divulgado, relativo à proposta de despacho de vagas enviada ao conselho de reitores (CRUP) e ao conselho dos politécnicos (CCISP) para parecer, o Governo acolheu as recomendações do grupo de trabalho criado para estudar o acesso ao ensino superior, liderado pelo professor João Guerreiro, e vai permitir que a abertura ou fecho de vagas nas instituições se decida com base em outros critérios que não apenas os geográficos.

Entre esses critérios estão o índice de excelência dos candidatos e o índice de procura, que se traduzem numa ponderação que permite às instituições com cursos muito procurados pelos melhores alunos à saída do secundário aumentar as vagas em pelo menos 5%, para responder a essa procura, independentemente de se localizarem nos dois principais centros urbanos do país, Lisboa e Porto, cidades em que a oferta de ensino superior público sofreu em 2018-2019 um corte de 1.100 vagas para privilegiar, segundo defendeu a tutela na altura, a escolha de cursos em universidades e politécnicos do interior do país.