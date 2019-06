Actualidade

O Benfica venceu hoje em casa do Sporting por 6-3, no segundo encontro da final da Liga portuguesa de futsal, empatando a eliminatória 1-1, depois de ter perdido o primeiro jogo em casa.

Os 'leões' ainda se adiantaram no marcador por Dieguinho, aos quatro minutos, mas o Benfica virou o resultado na segunda parte e chegou mesmo aos 4-1, com golos de André Coelho (25), Fábio Cecílio (27 e 35) e Robinho (34), tendo o Sporting ainda voltado a encurtar a diferença, com dois tentos de Cavinato no mesmo minuto (38).

Com o Sporting adiantado em busca do empate, o Benfica acabou por 'matar' o jogo, com golos de Roncaglio (39) e de Bruno Coelho (40).