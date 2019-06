Venezuela

O Governo da Venezuela vai assinar hoje um acordo com a Cruz Vermelha para acelerar a entrada de ajuda humanitária no país, que enfrenta há anos uma grave crise com a falta de medicamentos, anunciou o Presidente Nicolás Maduro.

"Amanhã [hoje], 07 de junho, o acordo entre o Ministério da Saúde e o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, já oficial, será assinado", para que a organização possa "acelerar e aumentar todo o seu apoio humanitário à Venezuela", disse Maduro, em declarações transmitidas na quinta-feira à noite na rádio e televisão estatais.

Na mesma intervenção, Maduro anunciou que o Governo irá também assinar hoje um acordo com a empresa russa Geropharm para produzir insulina no país sul-americano.