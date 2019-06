Primavera Sound

J Balvin, Interpol e James Blake são as grandes atrações do segundo dia do Primavera Sound, que fecha com Hellena Hauff e conta ainda com as passagens de Courtney Barnett ou JPEGMAFIA, pelo Parque da Cidade do Porto.

A noite promete ser animada, com o artista colombiano a subir ao palco principal às 22:15, que conquistou público e crítica e levou os ritmos latinos do 'reggaeton' para os ouvidos globais, além da América do Sul, com os álbuns "Energía", de 2016, e o recente "Vibras", de 2018.

Pouco depois, a encerrar o mesmo palco, é a vez da eletrónica de James Blake, artista que se consolidou graças ao recente longa-duração "Assume Form", convidando artistas como André 3000, Moses Sumney, Travis Scott ou Rosalía, a espanhola que atua no último dia do evento.