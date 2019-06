Actualidade

O festival Iminente, de arte urbana e música, que tem o artista português Alexandre Farto (Vhils) como um dos curadores, realiza-se hoje e no sábado, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, Brasil.

A primeira edição do festival no Rio de Janeiro acontece na Cidade das Artes, e o alinhamento de artistas inclui os portugueses Miguel Januário, com o projeto ±maismenos±, e Diogo Machado (Add Fuel), assim como o brasileiro Finok, que esteve em Lisboa em 2015 a convite da galeria Underdogs.

Na área da música, irão atuar no festival o luso-brasileiro Shaka Lion, os portugueses Allen Halloween, Marfox e Nigga Fox e os brasileiros Hiran e Majur.