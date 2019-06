Actualidade

A Delta Q vai passar a estar disponível nas 2.900 lojas da polaca Biedronka, cadeia de supermercados da Jerónimo Martins, alargando a sua presença no mercado externo, anunciou hoje a marca de café em cápsulas do grupo Delta.

Em comunicado, a Delta Q refere que vai assim passar a estar presente em 1.100 localidades na Polónia.

"É com muita satisfação que entramos no mercado polaco, em parceria com a Biedronka, líder no retalho na Polónia. O acordo estabelecido prevê a entrada das marcas Delta Cafés e Delta Q, mas outras oportunidades estão a ser avaliadas de acordo com as nossas prioridades estratégicas e potencial de mercado", refere Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro Delta Cafés, citado em comunicado.