Actualidade

O Centro Hospitalar São João (CHUSJ), no Porto, convidou hoje 14 empresas de construção a apresentarem candidaturas à empreitada da nova ala pediátrica, "obra com especial complexidade técnica" que deverá começar ainda este ano, anunciou hoje o hospital.

"Em face da urgência da construção da ala pediátrica, a Lei do Orçamento do Estado para 2019 autoriza o CHUSJ a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação da empreitada. No entanto, por razões de transparência e de defesa do superior interesse público, entendeu-se constituir um grupo de trabalho que pudesse estabelecer os critérios para selecionar o conjunto de empresas habilitadas para uma empreitada desta dimensão, para serem convidadas a apresentar propostas para a sua execução", refere a unidade hospitalar, em comunicado.

O São João adianta que as 14 empresas foram identificadas pelo grupo de trabalho presidido pelo presidente da Ordem dos Engenheiros/Norte, Poças Martins.