Actualidade

O CDS-PP pediu hoje a audição, "com caráter de urgência", no parlamento, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a atuação da Autoridade Tributária (AT), com 'operações stop' e até com "uma equipa de vigilância no terreno para investigação avulsa de contribuintes".

O pedido do grupo parlamentar centrista de audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa foi feito no dia em que o Jornal Económico noticiou que o fisco "tem uma equipa 'secreta' que vigia, segue e fotografa contribuintes".

O CDS quer ouvir António Mendonça Mendes sobre as "operações de fiscalização de trânsito", ou 'operações stop', em vários pontos do país, "em que as autoridades policiais", com a AT, fizeram a "cobrança de dívidas fiscais, numa atuação claramente abusiva e desproporcionada", além de operações de fiscalização tributária de casamentos, entretanto canceladas.