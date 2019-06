Actualidade

O Organismo de Produção Artística (Opart) lamentou hoje "a rutura do processo negocial" com os sindicatos dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, que iniciam hoje uma série de greves.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Opart, que gere aquelas duas estruturas, explica que as negociações foram suspensas, depois de saberem que os trabalhadores decidiram, na quinta-feira, manter as greves.

"O Opart lamenta profundamente a rutura do processo negocial, numa altura em que havia disponibilidade das áreas governativas da Cultura e das Finanças para resolver problemas que se arrastavam há vários anos, com danos para os trabalhadores", refere o conselho de administração.