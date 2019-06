Actualidade

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) decidiu hoje marcar três dias de greve para 26, 27 e 28 deste mês, alegando que há uma violação do princípio do paralelismo das magistraturas nas propostas dos Estatutos.

Segundo o sindicato, no dia 26 vai ser cumprida uma greve nacional, no dia 27 nos distritos judiciais de Porto e Coimbra e no dia 28 serão os magistrados do Ministério Público de Lisboa e Évora.

FC/CC // SB