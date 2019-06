Actualidade

"Passos em Volta", a peça em que a Companhia João Garcia Miguel encena o livro de Herberto Helder, tem antestreia marcada para sábado, no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, nos Açores, seguindo para o Teatro Ibérico, em Lisboa.

Com interpretação de João Lagarto, David Pereira Bastos, Duarte Melo e Lara Guidetti ou Beatriz Godinho, a peça é uma adaptação de João Garcia Miguel da obra "Os Passos em Volta", de Herberto Helder, em que os textos do poeta "são um pretexto para a perceção de um eu que tem um corpo, que sente, que procura Deus, o amor, que busca transcender-se", lê-se na sinopse do espetáculo.

À agência Lusa, João Garcia Miguel admitiu que se pega num texto de Herberto Helder "por necessidade de se falar sobre aquilo que é escrito por outros portugueses, por gente que vive coisas parecidas", mas também, "provavelmente, por alguma burrice, porque é um texto difícil".