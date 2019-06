Actualidade

Mais de 2.500 lesados do Banif e do Banco Espírito Santo (BES) tinham apresentado reclamações à Ordem dos Advogados até quarta-feira, com o prazo para reclamações a terminar no sábado, de acordo com fonte próxima do processo.

De acordo com a mesma fonte, os últimos números conhecidos indicam queixas de um total de 2.559 lesados, sendo 1.860 relativos ao Banif e 559 ao BES.

O prazo original para apresentação de reclamações, 24 de maio, tinha sido prorrogado até ao próximo sábado, 08 de junho, para que mais lesados pudessem apresentar reclamações.