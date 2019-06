Inquérito/CGD

O CDS-PP defendeu hoje que, caso se comprove que o antigo governador do Banco de Portugal mentiu à Comissão parlamentar de inquérito sobre a Caixa, o caso deve ser entregue ao Ministério Público porque "tem contornos criminais".

"As pessoas não podem vir mentir às comissões de inquérito", defendeu a vice-presidente do partido e da bancada Cecília Meireles, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Tal como PSD, BE e PCP, o CDS considera que Constâncio deve ser novamente ouvido pelo parlamento e deve ser exigido o acesso às atas do Banco de Portugal para se analisar a veracidade do seu primeiro depoimento.