O controlo de tráfego aéreo no Porto está hoje com "restrições" que estão a provocar "constrangimentos" na normal operação no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, confirmou a ANA - Aeroportos de Portugal.

Na página 'online' da ANA é possível verificar que há atrasos e cancelamentos de voos de e para o Porto.

Em resposta escrita à agência Lusa, a ANA confirmou que "existem atualmente restrições" no controlo de tráfego do Porto, assegurado pela NAV.