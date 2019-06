Actualidade

A música clássica estará em destaque na primeira edição do ciclo Músicas nas Catedrais, que se realiza a partir de 28 de junho em várias localidades portuguesas, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Os concertos no âmbito do ciclo Músicas nas Catedrais, uma parceria entre a DGPC, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja e o Teatro Nacional de S. Carlos, vão acontecer entre 28 de junho e 26 de julho em Santarém, Beja, Elvas, Faro, Viseu, Braga, Miranda do Douro e Leiria, de acordo com a DGPC, num comunicado hoje divulgado.

"Esta iniciativa, que se enquadra no projeto nacional Rota das Catedrais, é coordenada pelo Teatro Nacional de São Carlos, que assegura diretamente alguns concertos através do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, em colaboração com a Orquestra Clássica do Sul, a Orquestra Filarmonia das Beiras e a Orquestra do Norte", refere a DGPC.