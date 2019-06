Actualidade

A NAV Portugal confirmou hoje que uma avaria mecânica no radar do Porto gerou uma "capacidade limitada" no controlo de voos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e garante estarem assegurados os "necessários níveis de segurança".

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a Navegação Aérea (NAV) de Portugal confirmou "uma avaria mecânica no radar do Porto", apontando que este equipamento está "neste momento a ser intervencionado".

"No entanto, sendo o Aeroporto do Porto servido por várias fontes de vigilância redundantes, o serviço não foi interrompido", informou a NAV, acrescentando que os "sistemas de vigilância associados aos serviços de controlo de tráfego aéreo redundantes" garantem os "necessários níveis de segurança".