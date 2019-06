Actualidade

José Tolentino de Mendonça e Emília Ferreira são dois dos convidados de um colóquio internacional sobre a poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, que acontece no dia 12, em Roma, revelou hoje o 'site' do Instituto Camões.

Intitulado "Em redor da suspensão", o colóquio decorrerá na Biblioteca Nacional Central de Roma e é organizado pela Cátedra Agustina Bessa-Luís, da Universidade Tor Vergata (Roma), no âmbito do centenário do nascimento da poetisa portuguesa.

O encontro contará com mais de duas dezenas de estudiosos e autores, portugueses e estrangeiros, que se debruçarão sobre a obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen, mas também sobre a atividade cívica e política e o cruzamento com outros autores, como Ruy Cinatti e Herberto Helder.