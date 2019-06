Actualidade

O Benfica considerou hoje que a decisão do Tribunal da Relação do Porto vem confirmar a "absoluta razão" que assiste ao clube lisboeta, e salienta a "exemplar reprovação judicial da conduta ilícita" do FC Porto.

"Há aspetos que impressionam e que merecem expressa referência: Desde logo, a confirmação da absoluta razão que assiste ao nosso clube e que bem andou o SL Benfica quando desde a primeira hora manifestou total confiança na justiça e nos nossos Tribunais. Por outro lado, a exemplar reprovação judicial da conduta ilícita levada a cabo pelo Futebol Clube do Porto e alguns dos seus colaboradores", refere o clube num comunicado publicada na sua página.

A reação dos 'encarnados' é avançada pouca depois de ter sido conhecida a condenação do FC Porto em cerca de dois milhões de euros (ME) pela divulgação dos emails do Benfica, de acordo com a sentença hoje lida de manhã pelo juiz José António Rodrigues da Cunha.