(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 07 jun 2019 (Lusa) - O Benfica considerou hoje que a decisão do Juízo Central Cível do Porto vem confirmar a "absoluta razão" que assiste ao clube lisboeta, e salienta a "exemplar reprovação judicial da conduta ilícita" do FC Porto.

(O PROCESSO FOI JULGADO PELO JUÍZO CENTRAL CÍVEL DO PORTO E NÃO PELO TRIBUNAL DA RELAÇÃO)

"Há aspetos que impressionam e que merecem expressa referência: Desde logo, a confirmação da absoluta razão que assiste ao nosso clube e que bem andou o SL Benfica quando desde a primeira hora manifestou total confiança na justiça e nos nossos Tribunais. Por outro lado, a exemplar reprovação judicial da conduta ilícita levada a cabo pelo Futebol Clube do Porto e alguns dos seus colaboradores", refere o clube num comunicado publicada na sua página.