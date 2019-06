Actualidade

Mais de 70 artistas nacionais e alguns estrangeiros vão participar no 13.º Encontro Português de Malabarismo, que se realiza em Serpins, concelho da Lousã, entre os dias 13 e 16.

"Já temos mais de 70 inscritos, mas podemos chegar aos 100, nunca sabemos", disse hoje à agência Lusa Detlef Shafft, da companhia Marimbondo, que organiza o programa no âmbito de um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal da Lousã, no distrito de Coimbra.

O Encontro de Malabarismo "é como uma convenção" nacional destes artistas, a que se juntam alguns convidados de outros países, o que proporciona "uma partilha de novas experiências e a passagem do testemunho" aos mais jovens, acrescentou.