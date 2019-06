Actualidade

O realizador português Miguel Gomes vai receber um prémio de honra e terá uma retrospetiva no 34.º Festival Internacional de Cinema de Valência, este mês, em Espanha, revelou a Agência da Curta Metragem.

Miguel Gomes, "expoente máximo do novo cinema português", receberá o prémio honorífico "Lua de Valência" e terá seis filmes em exibição no festival, entre os quais "Tabu", os três volumes de "As Mil e Uma Noites" e "A Cara que Mereces".

O realizador "é uma das vozes mais pessoais, inquietas e disruptivas do cinema contemporâneo. A sua presença no festival representa uma grande dose de qualidade para a programação, porque os seus filmes transcendem o produto narrativo e são obras de arte", afirmou o diretor do festival, Carlos Madrid, na página do Cinema Jove.