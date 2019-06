Actualidade

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) afirmou hoje que os compromissos políticos sobre a revisão do Estatuto do MP, para que se tornem vinculativos, "têm que se concretizar em leis".

"Não basta que um partido ou um Governo diga que pretende fazer alguma coisa, se não fizer as leis respetivas. Se há a intenção política do PS [em estender ao MP as atualizações remuneratórias aprovadas para os juízes], é bom que apareçam as leis que constituem essa intenção, porque até agora ainda não apareceram", declarou António Ventinhas, no mesmo dia em que o SMMP anunciou a marcação de três dias de greve para o final do mês.

Esta posição do presidente do SMMP surge depois de, na véspera, Jorge Lacão, deputado da 1.ª Comissão Parlamentar e coordenador do grupo parlamentar do PS para a revisão do Estatuto, ter assegurado à Lusa que existe o entendimento que, à luz do princípio do paralelismo das magistraturas (judicial e do MP), os aumentos remuneratórios aprovados para os juízes serão extensíveis aos magistrados do MP.