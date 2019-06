Actualidade

Cinco cidades portuguesas irão acolher, em fevereiro de 2020, concertos da banda inglesa tindersticks, que irá apresentar ao vivo o seu 11.º álbum, com saída prevista para o outono, foi hoje anunciado.

A digressão mundial de apresentação do novo trabalho arranca em janeiro, com cinco concertos confirmados em Portugal entre os dias 17 e 22 de Fevereiro.

A banda inglesa atua em Faro, no Teatro das Figuras, a 17 de fevereiro. No dia seguinte, 18, é a vez da Aula Magna, em Lisboa. Duas cidades do Centro, Leiria (Teatro José Lúcio da Silva) e Coimbra (Convento São Francisco), recebem os tindersticks a 20 e 21 de fevereiro, respetivamente. A passagem por Portugal da banda londrina termina com um concerto no Porto, na Casa da Música, a 22 de fevereiro.