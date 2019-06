Actualidade

O Governo recebeu uma proposta para que a nova maternidade de Coimbra se localize no perímetro dos Hospitais da Universidade, afirmou hoje a ministra da Saúde, salientando que todos os estudos técnicos apontam para essa solução.

Questionada pela agência Lusa sobre a localização da nova maternidade da cidade, a ministra da Saúde, Marta Temido, referiu hoje, em Coimbra, que a tutela recebeu "muito recentemente" uma proposta do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) que aponta para uma solução que passe pelo atual perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Sobre o facto de a Câmara, Assembleia Municipal e Comunidade Intermunicipal terem tomado uma posição a favor da sua localização no Hospital dos Covões (também integrado no CHUC), a ministra frisou que "os estudos técnicos e todas as opiniões técnicas vão num determinado sentido, que é o da maternidade ser implantada no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra".