Actualidade

O processo de demolição "por desmontagem" de três das cinco torres que constituíam o Bairro do Aleixo, no Porto, já começou estando o fim dos trabalhos previsto para o final do ano.

A informação foi confirmada pela FundBox, a entidade gestora do Inversurb, o Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado criado em 2010 para gerir o projeto do Bairro do Aleixo, no Porto, que avançou ainda que o processo de desmontagem se iniciou na manhã de quinta-feira na torre 1, depois de finalizado o processo de retirada do amianto presente nos edifícios.

"Foi preciso aguardar que fosse feita a remoção de todo o amianto da cobertura das torres que obedece a um processo especial e, portanto, isso foi um bocadinho mais demorado. A máquina [da desmontagem] entretanto foi montada durante a semana no local e agora está a trabalhar", afirmou.