A Proteção Civil dos Açores e a autoridade nacional estão a estudar a possibilidade de integração de meios açorianos no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o que é visto como uma oportunidade de aumentar formação e conhecimento.

"A verdade é que o serviço regional já disponibilizou interesse junto da autoridade nacional para que possam iniciar a primeira fase com a formação a nível técnico e operacional no âmbito do mecanismo europeu. Estamos também a analisar junto da autoridade nacional as nossas capacidades operacionais para uma futura integração nesse mecanismo", avançou o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Osório Silva.

O responsável falava hoje, em declarações aos jornalistas, à margem do I Congresso Internacional de Proteção Civil dos Açores, que decorreu em Angra do Heroísmo.