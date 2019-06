Actualidade

O primeiro prémio literário do Festival Literário Internacional do Interior (FLII) Palavras de Fogo foi atribuído a Vasco Cardoso Pires Martins Correia, mestre em Ciências da Cultura, do Alentejo, anunciou hoje a organização.

O prémio, de 7.500 euros, é assumido pelo Ministério da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Centro, e distingue um texto original no domínio da ficção, romance ou novela, escrito em língua portuguesa, por autor de nacionalidade portuguesa, com idade não superior a 35 anos.

Vasco Martins Correia, de 34 anos, natural de Reguengos de Monsaraz, foi o selecionado, entre cerca de 30 concorrentes, pelo júri constituído por Paula Arnaut, Ana Filomena Amaral, Gonçalo M. Tavares e Hélder Beja, com a obra "44 - Livro do Fim do Início".